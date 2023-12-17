شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان أمير الكويت الراحل إلى مسجد بلال بن رباح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وصول جثمان المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مسجد بلال بن رباح استعداداً لصلاة الجنازة بعد قليل .

وفاة أمير الكويت

أخبار متعلقة اليونيسيف: غزة تعد أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال جنوب غزة

أعلن الديوان الأميري الكويتي، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت 16ديسمبر 2023.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وأضاف: "ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون"