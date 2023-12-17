الخليج اليوم .. السعودية: إقامة صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الرياض - كتب موسى القحطاني -

صدر التوجيه الملكي في السعودية بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد صلاة الظهر الأحد.

وكان الديوان الملكي قد اصدر بياناً عن "تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – ببالغ الحزن وعظيم الأسى - نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت – رحمه الله - رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".

وأعرب خادم الحرمين الشريفين وولي العهد عن "بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة ، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف - رحمه الله – الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، سائلين الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. تغمد الله سمو امير الكويت بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت الكويت، السبت، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للبلاد، خلفا للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفقا لما ذكر التلفزيون الرسمي.

وقالت وكالة أنباء الكويت "كونا" الرسمية إن مجلس الوزراء ينادي بالشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للكويت، خلفا لأخيه غير الشقيق أمير البلاد الراحل.

وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن عبر التلفزيون الرسمي، ظهر السبت، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح عن عمر ناهز 86 عاما، وذلك بعد ما يزيد قليلا عن 3 سنوات من توليه السلطة في البلاد.