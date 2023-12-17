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اليمن وأمريكا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فايجن سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

 

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - المستجدات المحلية بما في ذلك جهود الأشقاء في المملكة العربية لإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار هذه الإصلاحات، والإجراءات الحكومية لاحتواء التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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