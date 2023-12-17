مراسم تشييع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل جثمان أمير الكويت الراحل إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبخات.

وقال الديوان الأميري إن مراسم دفن جثمان الأمير مقتصرة على أقربائه فقط في مسجد بلال بن رباح، اليوم الأحد، على أن يتم تلقي التعازي غدا الاثنين.

وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.

فيما توالت التعازي من قادة إقليميين ودوليين.

أمس, 14:05 GMT

وسبق ذلك أن قطع التلفزيون الكويتي برامجه وبثّ القرآن الكريم.

وتعرض أمير الكويت منذ أسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.

ووقتها، قال وزير الديوان الأميري إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية".

يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.