وزير الطاقة المغربي السابق: القمة العربية الروسية تحقق العديد من الأهداف للجانبين

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رغم الظرفية الصعبة التي ينعقد فيها المنتدى وما يحدث على الساحة الأوكرانية وكذلك الحرب على غزة، فإن أغلب الدول العربية وضعت أو تضع خطة تنموية جديدة تشمل عناصرها، الاقتصاد والصناعات الجديدة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وتثمين الثروات المعدنية والطبيعية، وأيضا تنويع الشركاء الاستراتيجيين ومنها روسيا والصين وأمريكا اللاتينية.
وفي حال نجاح الدول العربية في خلق توازن الشراكة الدولية، يفتح الباب أمام التعاون العربي - الروسي.
9 أبريل, 10:07 GMT
الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس، إلى موسكو كانت مناسبة لإقرار شراكة متقدمة بين البلدين في مجالات متعددة، منها الفلاحة والطاقة والصناعة والسياحة.
لكن العمل على كسب التأييد الروسي لمقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة، أو على الأقل تحقيق الحياد الروسي في ملف الصحراء المغربية، يعد خطوة هامة، خاصة في ظل الاجتماعات الثنائية الدبلوماسية والتقنية المتتالية، ما ينبئ ببناء علاقات جيدة بين البلدين نظرًا للفرص الكبيرة المتاحة للطرفين.
وفي ذات الوقت هي تحرص على الاحترام المتبادل في العلاقات الثنائية، وتعتبر ثلاثية السيادة والوحدة والأمن من الشروط الأساسية في تطوير هذه العلاقات الى أبعد الحدود.
كما أنه من المنتظر أن تتطور العلاقة المغربية - الروسية بناء على هذا المنهج، ما يتيح إمكانية تعاون اقتصادي أكثر تطورًا.
23 مايو, 17:30 GMT
هنا أشير إلى أن التواجد الروسي في أفريقيا هو معطى مؤثر في العلاقات الثنائية، لاسيما أن المغرب يلعب دورًا كبيرًا في تثبيت الأمن في أفريقيا، خاصة في غربها، بالإضافة إلى الشراكات القوية مع أكثر من عشرين دولة أفريقية.
التدخل الروسي المطلوب لإيقاف العدوان على فلسطين وغزة، سيكون له أثره الإيجابي بشكل قوي في المنطقة العربية، على مستوى الحكومات والشعوب.
2 سبتمبر, 15:35 GMT
في المقابل تحتاج روسيا إلى الأسوق العربية ومنتوجاتها، وأيضا إلى الموانئ العربية، كمحطات لوجيستيكية للتوسع تجاريًا.
العديد من الملفات حاضرة على مستوى المنتدى، منها التعاملات المالية، نظرًا للحصار ضد روسيا، ورغبة الأخيرة في تطوير منظومة مالية جديدة ومنافسة وآمنة.
كما أن الاستثمار الدولي والسياحة تشهد طفرة في السنوات المقبلة، وسيكون لروسيا نصيب في هذا التطور.
أجرى الحوار: محمد حميدة