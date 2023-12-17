الجيش الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن المدفعية الثقيلة الإسرائيلية قصفت أيضا، مساء أمس السبت، أطراف بلدة عيتا الشعب.

وأضافت الوكالة أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ظل يحلّق، طيلة الليلة الماضية وحتى صباح الأحد، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس السبت، مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة قرب الحدود اللبنانية.

أمس, 18:28 GMT

وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محيطة بالقطاع.

وفي المقابل، أكدت حكومة تصريف الأعمال ووزارة الخارجية على السواء أن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها كما لا يتحملها، معتبرة أن قرار الحرب والتصعيد على الحدود الجنوبية بيد إسرائيل.