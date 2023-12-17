مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة: العالم عاجز عن إنقاذ غزة

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وربط الدبلوماسي المغربي الوضع العالمي بما يحدث في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ أكثر من 70 يوما، مؤكدا أن القطاع يشهد وضعًا مأساويًا.
وقال عمر هلال: "قرارات "الفيتو" التي تم استخدامها لمنع اتخاذ أي قرار بشأن غزة في مجلس الأمن يلفت الأنظار إلى ضرورة وجود طرف آخر يمكنه الدفاع عن مصالح الدول التي تواجه أزمات".
وتابع: "ما يحدث في غزة يكشف مستوى تراجع القيم لدى دول الشمال، التي لا تفكر إلا في أمنها الخاص".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.