مشاهد تأثر أمير الكويت الجديد خلال مراسم دفن أخيه تحظى بتفاعل واسع... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتفاعل مستخدمو "السوشيال ميديا" مع مشهد تأثر أمير الكويت وبكائه خلال الجنازة، التي اقتصر الحضور فيها على الأقارب فقط.

ووري جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الثرى في مقبرة الصليبيخات، بعد أداء صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.

فيما توالت التعازي من قادة إقليميين ودوليين.

وسبق ذلك أن قطع التلفزيون الكويتي برامجه وبثّ القرآن الكريم.

وتعرض أمير الكويت منذ أسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.

ووقتها، قال وزير الديوان الأميري إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية".

يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.