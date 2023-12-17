شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد الكويت تؤدي صلاة الغائب على الأمير الراحل..والحرس الوطنى يقدم العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المصلون في كافة مساجد الكويت اليوم الأحد عقب صلاة الظهر مباشرة صلاة الغائب على الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وكانت وزارة الأوقاف الكويتية قد وجهت أمس السبت كافة مساجد الكويت بأداء صلاة الغائب على الأمير الراحل .. معربة في الوقت ذاته عن أحر التعازي إلى أهل الكويت قيادة وحكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل.



وعلى صعيد متصل..نعى رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ سالم العلي الصباح ونائبة الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح اليوم بخالص العزاء وصادق المواساة أمير البلاد الراحل.



وقال الحرس الوطني ، في بيان له اليوم ، إن الشيخ سالم العلي تقدم بخالص العزاء إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب الكويتي في وفاة الأمير الراحل.