الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 200 موقع في قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في قطاع غزة؛ وتمت مهاجمة نحو 200 هدف في اليوم الأخير"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشار إلى أن "القوات الإسرائيلية نفذت غارة على مركز عمليات في منطقة الشجاعية"، لافتًا إلى أن وحدات القوات الخاصة وطائرات سلاح الجو "قامت بتدمير مخزن عسكري يقع في منزل أحد نشطاء "حماس"، وكان هذا المستودع نقطة تسليح مهمة للخلايا الإرهابية في المنطقة".

وأضاف أنه "تم رصد موقع 7 إرهابيين مسلحين في منطقة خان يونس، وتحييدهم".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء، وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.