لابيد: نتنياهو لا يمكنه الاستمرار في منصبه ويمكن إجراء انتخابات خلال حرب غزة

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كما شدد لابيد أنه "لا يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يستمر في منصبه، وأنه من الممكن إجراء انتخابات خلال فترة الحرب على قطاع غزة".
وأضاف أنه أوضح لنتنياهو أن المعارضة الإسرائيلية ستقدم الدعم "حتى مقابل الثمن المؤلم في صفقة الرهائن، لكن إسرائيل لا تستطيع التوقف عن القتال، لأن حركة حماس الفلسطينية ستعود في أول فرصة".
7 ديسمبر, 15:25 GMT
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، مساء أمس السبت، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" سيجتمع في وقت لاحق اليوم، لمناقشة صفقة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين مع "حماس".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الموساد، ديفيد بارنياع، التقى برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إحدى الدول الأوروبية، لاستئناف المفاوضات مع حركة حماس لإبرام صفقة تبادل جديدة.
بينما قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الخميس الماضي، إنه في أعقاب تقرير حول صفقة تبادل جديدة بين تل أبيب وحركة حماس بوساطة قطرية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منح حرية العمل الكاملة لرئيس الموساد ديفيد بارنياع، بهدف تحرير جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
14 ديسمبر, 18:29 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.