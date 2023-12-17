شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يصل الكويت لتقديم واجب العزاء فى وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مطار دولة الكويت الأميري، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على رأس وفد رفيع المستوى، لتقديم واجب العزاء في وفاة (المغفور له بإذن الله) الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس السبت.
وكان في استقبال أمير قطر، لدى وصوله إلى أرض المطار اليوم الأحد، أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح ولفيف من أسرة آل صباح وكبار رجال الدولة بالكويت.
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