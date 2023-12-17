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أبو الغيط يهنئ عاهل البحرين وولي عهده باليوم الوطنى الـ52 لبلاده

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولى عهده الأمير سلمان بن حمد، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب أبو الغيط، على حسابه بموقع "إكس"، عن أمنياته لمملكة البحرين أن يديم الله عليها الأمن والرخاء والإستقرار وان تحقق مزيداً من التقدم والازدهار فى ظل قيادتها الرشيدة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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