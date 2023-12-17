شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يبدأ في استقبال المعزين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل سمو أمير الكوبت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى المطار الأميري لاستقبال المعزين من الدول الشقيقة والصديقة، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي أن أمير البلاد حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سوف يتقبل وأسرة آل صباح الكرام التعازي بفقيد الوطن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في ديوان أسرة آل صباح، بقصر بيان يوم الإثنين من 9 صباحًا وحتى أذان الظهر فقط، ويوم الثلاثاء من 9 صباحًا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.

جنازة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أدي سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح صلاة الجنازة على جثمان أخيه الطاهر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتقدم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح صفوف المصلين لأداء صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، السبت 16ديسمبر 2023.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".