شكرا لقرائتكم خبر عن البرغوثي: نناشد العالم بالوقوف في وجه العدوان الغاشم على غزة والضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بدون أي رادع من قبل الغرب بحق أهالي قطاع غزة والضفة الغربية.



وقال البرغوثي - في مداخلة هاتفية مع قناة (النيل) الإخبارية اليوم (الأحد) - إن "الدعم لإسرائيل تجاوز القيم والمبادئ التي كانت تنادي بها الدول الغربية، ووصل لحد الانحياز المطلق في حربها التي دمرت كل شئ في غزة والضفة الغربية".



وأشار المسؤول الفلسطيني إلى الاقتحامات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" لمخيم نور شمس ومدينة طولكوم وأسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المدنيين، منتقدا في الوقت نفسه منع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى في المدنية المقتحمة التي لا زالت تشهد انتهاكات جسيمة بحق أهاليها.



وناشد دول العالم أجمع بالتدخل والوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي الذي طال الشجر والحجر والإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا بسط الاحتلال كامل سيطرته على الضفة الغربية.