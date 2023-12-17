اخبار الخليج

ملك الأردن وولى عهده يصلان إلى الكويت لتقديم واجب العزاء فى الأمير الراحل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن وولى عهده يصلان إلى الكويت لتقديم واجب العزاء فى الأمير الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى الكويت اليوم الأحد الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.


وكان في استقبالهما على أرض المطار أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح ولفيف من أسرة الصباح وكبار رجال الدولة بالكويت.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements