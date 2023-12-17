شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن وولى عهده يصلان إلى الكويت لتقديم واجب العزاء فى الأمير الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى الكويت اليوم الأحد الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وكان في استقبالهما على أرض المطار أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح ولفيف من أسرة الصباح وكبار رجال الدولة بالكويت.