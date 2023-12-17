شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد الاجتماع الثاني للجنة كبار المسؤولين العربي الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الاحد الاجتماع الثاني للجنة كبار المسؤولين العربي- الروسي المشترك في إطار التحضير للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري والمقرر عقدها بمدينة مراكش في المملكة المغربية يوم الاربعاء.

وقد ضم الاجتماع الترويكا العربية لكل من جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية برئاسة مشتركة لكل من هشام ولد الصلاي، القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، والسفير جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، والسفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد التشاور بين الرئاسة -المملكة المغربية- والأمانة العامة للاتفاق على الصيغ النهائية لمشاريع الوثائق المقرر صدورها عن ترتيبات انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري.

وصرح السفير د. خالد بن محمد منزلاوي تم التوافق على العديد من القضايا واهمهاضرورة التزام الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية والتأكيد على اهمية التعاون الوثيق وتقارب الرؤى السياسية بشأن التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم