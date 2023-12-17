شكرا لقرائتكم خبر عن سفارات الكويت بعدد من الدول تفتح سجلات التعازى بوفاة الأمير الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارات الكويت لدى كل من قطر والبحرين والعراق وروسيا وبلجيكا وقنصليتها في مومباي فتح سجلات التعازي بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأحد.

واستذكر سفير دولة الكويت لدى قطر خالد المطيري إنجازات الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه، قائلا إنه "كان قائدا حكيما بذل حياته في سبيل خدمة الكويت وشعبها وترسيخ استقرارها وتعزيز ووحدتها".

من جانبها نعت سفارة الكويت لدى البحرين في بيان فقيد الكويت الراحل قائلة: "ببالغ الحزن والأسى وقلوب يعتصرها الحزن والألم عامرة بالإيمان وبقضاء الله وقدره ننعى أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وقالت السفارة إنها فتحت سجلا للتعازي بوفاة الأمير الراحل اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام.

بدورها نعت سفارة الكويت لدى العراق في بيان أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد، مشيرة إلى أن سجل التعازي بوفاة فقيد الكويت، كما نعت سفارة الكويت لدى روسيا في بيان جاء فيه "ببالغ الحزن والأسى ننعى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة بوفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وفي بلجيكا قالت سفارة دولة الكويت في بيان "ببالغ الحزن والأسى ننعى أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد .

من جانبها نعت قنصلية دولة الكويت لدى مومباي في بيان أمير البلاد الراحل بالقول "بقلوب يعتصرها الحزن والألم عامرة بالإيمان ننعى أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح" معلنة فتح سجلات التعازي بوفاة سمو الأمير الراحل لمدة ثلاثة أيام.