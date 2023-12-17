قناة السويس: 55 سفينة اتجهت إلى رأس الرجاء الصالح بسبب التوترات في البحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ربيع في بيان، إن 55 سفينة اتجهت للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، خلال الفترة من 19 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى اليوم.

وأضاف أن ذلك يعتبر نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة.

وأوضح أن قناة السويس شهدت، اليوم الأحد، عبور 77 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4 ملايين طن.

كما أكد أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر، حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا وأوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين وفقا لمينائي القيام والوصول.

شهدت الأيام الماضية في البحر الأحمر تصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية التي تمر من هذا الممر المائي الذي يعد المعبر الرئيسي لـ40% من التجارة الدولية.

وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله" استهداف سفينتي حاويات في البحر الأحمر، قالت إنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل، بصاروخين، "بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".

وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.