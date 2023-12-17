الخليج اليوم .. مانشستر سيتي يصل إلى السعودية للمشاركة في مونديال الأندية (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي صباح يوم الأحد إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وتواجد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند ضمن بعثة مان سيتي إلى السعودية، رغم معاناته من الإصابة وغيابه عن المباريات الأخيرة لفريقه.

ويواجه مانشستر سيتي فريق أوراوا الياباني، بطل آسيا، بعد غد الثلاثاء، في الدور نصف النهائي بمونديال الأندية.

وانطلقت كأس العالم للأندية في 12 ديسمبر الحالي بمدينة جدة، وتستمر منافسات البطولة على مدار عشرة أيام.

وستكون هذه آخر نسخة مكونة من سبعة أندية قبل توسيع البطولة إلى 32 فريقا في عام 2025.

ويشارك في النسخة الحالية من مونديال الأندية كل من اتحاد جدة السعودي مستضيف البطولة، ومانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وكلوب ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وفلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

المصدر: وكالات