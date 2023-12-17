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الخليج اليوم .. الكويت تشيع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (فيديو+صور)

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الرياض - كتب موسى القحطاني - الداخلية المصرية تنفي وجود عصابة تسرق بواسطة الأطفال الأحد ، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣

الأردن: لا صحة أبدا لوجود جسر ينقل بضائع لإسرائيل مرورا بالمملكة الأحد ، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣

تأثر أمير الكويت الجديد بمراسم دفن أخيه الشيخ نواف الأحمد الصباح يثير تفاعلا على منصة "X" الأحد ، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣

البابا فرنسيس يأسف لمقتل امرأتين من الرعية الكاثوليكية في غزة بدم بارد على يد قناصة إسرائيليين الأحد ، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣

الكويت تشيع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (فيديو+صور) الأحد ، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣

اعتراف صادم من جنرال أوكراني مخضرم عن الجيش الروسي الأحد ، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣

مصر.. الإعلان عن اسم رئيس الجمهورية رسميا غدا الاثنين الأحد ، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣

إعلام عبري: مقتل أسيرة إسرائيلية أخرى في قطاع غزة (صورة) الأحد ، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣

إسرائيل تعلن تلقيها رسالة "غير عادية وواضحة" من بخصوص قطاع غزة الأحد ، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣

مانشستر سيتي يصل إلى السعودية للمشاركة في مونديال الأندية (فيديو) الأحد ، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣

"إيلون ماسك" يحذر من انهيار تعداد السكان في هذه الدولة التاريخية! الأحد ، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣

للرد على هجمات الحوثي.. خيارات على طاولة البنتاغون الأحد ، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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