"أنصار الله": إنشاء أمريكا تحالفا دوليا ضد اليمن "سيكون الأقذر في التاريخ"

دبي - محمود عبدالرازق - وحذر عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، محمد البخيتي، من سعي أمريكا لإنشاء تحالف دولي ضد اليمن"، مشيراً إلى أن "العالم لم ينسَ بعد عار السكوت على جرائم الإبادات الجماعية السابقة".

وسأل القيادي اليمني: "كيف سيُنظر إلى الدول التي سارعت لتشكيل تحالف دولي ضد اليمن لحماية مرتكبي جرائم الإبادة الإسرائيلية؟، وكيف سينظر لليمن الذي تحرك بإرادة رسمية وشعبية لوقف الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني؟".

وأفادت صحيفة أمريكية، يوم أمس السبت، نقلا عن مسؤولين لم يكشف عن أسمائهم، بأن البنتاغون أرسل مؤخرا مجموعة حاملات طائرات هجومية مع حاملة الطائرات النووية "دوايت أيزنهاور" إلى خليج عدن على خلفية هجمات "أنصار الله" على سفن في البحر الأحمر.

وأوضح أحد المسؤولين للصحيفة: "نقل البنتاغون، في الأيام الأخيرة، مجموعة حاملات طائرات ضاربة بقيادة حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور من الخليج الفارسي (العربي) إلى خليج عدن قبالة سواحل اليمن لدعم رد أمريكي محتمل على هجمات أنصار الله".

وأشار أحد المسؤولين، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، للصحيفة، إلى أن الجيش الأمريكي أتاح للقادة الفرصة "لضرب أنصار الله".

وأوضحت بوابة "سيمافور"، نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن البنتاغون يدرس إمكانية ضرب أهداف عسكرية لجماعة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن ردا على الهجمات المتزايدة على السفن في البحر الأحمر.

وذكرت بوابة "منطقة الحرب"، في وقت سابق، نقلا عن مسؤول في البنتاغون لم يذكر اسمه، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال زيارته للشرق الأوسط، سيعلن عن إطلاق عملية تضم قوات دولية لمكافحة تهديدات "أنصار الله" على خلفية الهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.

وحذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، من أنها ستهاجم أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر، وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر، منها مجموعة الشحن الفرنسية "CMA CGM" التي أوقفت جميع رحلاتها مؤقتا عبر البحر الأحمر.

وأعلن البنتاغون، يوم أمس السبت، أن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر أسقطت 14 طائرة دون طيار أُطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها "أنصار الله".

يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.