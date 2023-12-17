"أنصار الله": إنشاء أمريكا تحالفا دوليا ضد اليمن "سيكون الأقذر في التاريخ"

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - محمود عبدالرازق - وحذر عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، محمد البخيتي، من سعي أمريكا لإنشاء تحالف دولي ضد اليمن"، مشيراً إلى أن "العالم لم ينسَ بعد عار السكوت على جرائم الإبادات الجماعية السابقة".
وسأل القيادي اليمني: "كيف سيُنظر إلى الدول التي سارعت لتشكيل تحالف دولي ضد اليمن لحماية مرتكبي جرائم الإبادة الإسرائيلية؟، وكيف سينظر لليمن الذي تحرك بإرادة رسمية وشعبية لوقف الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني؟".
وأوضح أحد المسؤولين للصحيفة: "نقل البنتاغون، في الأيام الأخيرة، مجموعة حاملات طائرات ضاربة بقيادة حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور من الخليج الفارسي (العربي) إلى خليج عدن قبالة سواحل اليمن لدعم رد أمريكي محتمل على هجمات أنصار الله".
وأشار أحد المسؤولين، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، للصحيفة، إلى أن الجيش الأمريكي أتاح للقادة الفرصة "لضرب أنصار الله".
وذكرت بوابة "منطقة الحرب"، في وقت سابق، نقلا عن مسؤول في البنتاغون لم يذكر اسمه، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال زيارته للشرق الأوسط، سيعلن عن إطلاق عملية تضم قوات دولية لمكافحة تهديدات "أنصار الله" على خلفية الهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون، يوم أمس السبت، أن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر أسقطت 14 طائرة دون طيار أُطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها "أنصار الله".