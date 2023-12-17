شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين استمرار مجازر الاحتلال في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصعيد الحاصل في استهداف المدنيين الفلسطينيين، وارتكاب المزيد من المجازر بحقهم في قطاع غزة لليوم الـ72 على التوالي.

بما في ذلك استمرار قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها، واستهداف المستشفيات والمدارس والمراكز التي تؤوي النازحين، ومجازر إبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية.

قطاع غزة

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن العنوان الحقيقي لحرب الاحتلال على قطاع غزة هو قتل المزيد من المدنيين، وتعميق حالة النزوح في صفوفهم، وتحويل قطاع غزة إلى بقعة من الأرض غير صالحة للحياة البشرية، في تجسيد لأبشع أشكال العنصرية والعقلية الانتقامية التي لا تليق بالدول.

كما أدانت اقتحام جيش الاحتلال لكنيسة ومدرسة دير اللاتين في حي الزيتون بغزة، والجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى كمال عدوان.

تعميق الكارثة الإنسانية

وفي السياق ذاته، أدانت الوزارة بشدة التصعيد الحاصل في اقتحامات قوات الاحتلال واستباحتها لعموم المناطق الفلسطينية وبشكل دموي كما حصل مؤخرًا في مخيم نور شمس، مما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين، وسط تخريب متعمد للبنى التحتية في عموم المناطق التي تقتحمها.

وكذلك التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستعمرين المسلحة، كما حصل هذا اليوم في هجماتهم على مساكن الفلسطينيين في تجمع عرب المليحات غرب أريحا.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية تشن حربًا مفتوحة على المدنيين الفلسطينيين عامة، وتستهدف ضرب البعد الإنساني في حياتهم، خاصة في قطاع غزة بذريعة الدفاع عن النفس، والضوء الأخضر الذي تعطيه عدد من الدول لتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وضرب علاقة الفلسطيني بأرضه بما فيها القدس الشرقية، لتكريس وفرض رؤيتها للقضية الفلسطينية كونها مشكلة سكانية وليست قضية شعب يرزح تحت الاحتلال ويناضل من أجل حقه في تقرير مصيره.