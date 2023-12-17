وقفة حاشدة في مخيم برج البراجنة في بيروت نصرة لغزة... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح أبو شاهين في تصريح لـ"الخليج 365"، خلال وقفة تضامنية حاشدة في مخيم برج البراجنة في بيروت تحت عنوان "نصرة لأهلنا في قطاع غزة العزة وتأييدا لخيار الجهاد والمقاومة": "فيما يتعلق بموضوع الصفقة التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي بتقديرنا جزء منها له علاقة بالاستهلاك المحلي نتيجة الضغوط التي تمارس على نتنياهو من أهل الأسرى الذين يطالبون بأسراهم".

وتابع أبو شاهين: "هم يعرفون الطريق إذا أرادوا أن يدخلوا في صفقة، يجب أن يكون هناك موافقة على وقف إطلاق النار ونتنياهو صرح أمس أنه لن يوافق على هذا الشرط، وبالتالي ما يحدث الآن هو مجرد حديث على وسائل الإعلام ولم يتم الحديث مع فصائل المقاومة حتى الآن عن أي صفقة أو عرض".

© Gulf 365وقفة تضامنية في مخيم برج البراجنة وقفة تضامنية في مخيم برج البراجنة © Gulf 365



وختم أبو شاهين: "عندما يتم تقديم أي عرض للمقاومة نقول كلمتنا في حينها، وشرطنا واضح حتى الآن ولم يتغير وقف إطلاق النار بشكل أساسي".

وفي هذا السياق، قال ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في بيروت، أبو عبد الله، إن "موقف حركة الجهاد الإسلامي هو موقف المقاومة ومشروع المقاومة الباقي والقابض على الزناد حتى دحر الاحتلال".

© Gulf 365وقفة تضامنية في مخيم برج البراجنة وقفة تضامنية في مخيم برج البراجنة © Gulf 365

وأكد ممثل حركة "الجهاد" في بيروت بالقول: "رسالتنا اليوم لكل الأمة العربية والإسلامية وشعبنا الفلسطيني أننا باقون حتى النفس الأخير والطلقة الأخيرة وهزيمة الاحتلال والعدوان والجيش المجرم الذي يقتل النساء والأطفال وهذا أكبر إنجازاته، ورسالتنا هي البقاء في فلسطين حتى النصر أو الشهادة".