"أنصار الله": هناك تواصل مع الدول الفاعلة لوقف عملياتنا في البحر الأحمر لكن يجب فك حصار غزة أولا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عبدالسلام، في تصريحات مع قناة "المسيرة"، إن "اليمن يعتبر إسرائيل خطرا ومهددا حقيقيا لوحدة الأمة الإسلامية"، مضيفا أن "العمليات اليمنية لها تأثير اقتصادي كبير على العدو الإسرائيلي وهي حجة على دول العالم الإسلامي".

وأكد أن "هناك تواصل مع الدول الفاعلة والمؤثرة" بشأن العمليات في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن "الهدف تحقيق الأهداف المعلنة المتمثلة في فك الحصار عن غزة ووقف العدوان عليها".

وتابع عبد السلام: "إذا أردتم وقف العمليات البحرية على العدو الإسرائيلي، عليكم فك الحصار عن غزة وإدخال الغذاء والدواء"، مؤكدا أن "البحر الأحمر آمن ما عدا السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي".

وأشاد بموقف الشركات الصينية وقف إرسال سفنها إلى الموانئ الإسرائيلية، مؤكدا أن "عملياتنا تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بالموانئ المحتلة فقط".

أمس, 08:49 GMT

وحذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، من أنها ستهاجم أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر، وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر، منها مجموعة الشحن الفرنسية "CMA CGM" التي أوقفت جميع رحلاتها مؤقتا عبر البحر الأحمر.

وأعلن البنتاغون، يوم أمس السبت، أن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر أسقطت 14 طائرة دون طيار أُطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها "أنصار الله".

يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.