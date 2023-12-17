خبيرعسكري يمني لـ"الخليج 365": أي تعاون عربي مع التحالف الأمريكي يتحول إلى هدف مشروع للمقاومة

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وتابع: "لدينا من التقنيات الحديثة والأجهزة التكنولوجية القادرة على الرصد والتتبع وجمع المعلومات عن كل السفن التي تدخل إلى البحر الأحمر، هذا بجانب وجود سلاح بحري مناسب قادر على استهداف كافة أنواع السفن الخاصة بتحالف العدوان".
وأضاف الخبير العسكري، أن "تواجد أي تحالف دولي الآن بالبحر الأحمر هو بمثابة دافع لنا لقطع ووقف تحركات السفن بالكامل في البحر الأحمر، ما قد يؤدي إلى خروج احتجاجات عارمة في الغرب ضد هذا التحالف أيضا، نتيجة لتأثر تلك البلاد بقطع ومنع النفط والبضائع من الوصول إليهم من ثلاث قارات على وجه التحديد".
وأشار راشد، إلى أن "صنعاء تؤازر القضية الفلسطينية بكل قوة بعد أن خرج الكيان الصهيوني عن كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية في الحرب الغاشمة والإبادة الجماعية والتدمير والقتل وعمليات الإبادة بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة الفلسطيني، علاوة على التعنت ورفض كل الدعوات المطالبة بوقف الحرب".
وأوضح الخبير العسكري، أن "أي تضامن عربي مع الدعوات الأمريكية لتشكيل تحالف لحماية الملاحة في البحر الأحمر كما يدعون، سوف يشعل الاحتجاجات في الوطن العربي بصورة كبيرة، وبالتالي نحن نمتلك كل الأوراق التي يمكنها إسقاط أي من تلك التحركات الأمريكية والإسرائيلية والمتحالفين معهم، لأن باب المندب هو ممر استراتيجي عربي".
وأردف راشد، أن "التحالفات موجودة في البحر الأحمر ولديهم القواعد العسكرية الخاصة بهذا الأمر في القرن الأفريقي، لذا فإن التصريحات المتكررة عن تحالفات في البحر الأحمر لا تعدوا كونها تصريحات إعلامية ولا تمثل أي أهمية بالنسبة للجيش اليمني "صنعاء"، في المقابل لدينا السلاح الردعي القادر على إخراج السفن والبارجات التي أتت".
وأكد أن "الجيش اليمني يفرق وفقا لعمليات الرصد والتحري بين السفن الذاهبة للكيان الصهيوني (إسرائيل) وبين الأساطيل الأخرى المتواجدة في البحر الأحمر، مثل الأسطول المصري والذي نعتبره أمن قومي عربي، وما نقوم به هو للحفاظ على الأمن القومي العربي والإسلامي ومنع تدنيس المسجد الأقصى، ويأتي هذا وفقا لاتفاقات عربية عديدة تم توقيعها في العقود السابقة"، مشيرا إلى أن "توقف استهداف السفن يرتبط بوقف الحرب وفك الحصار عن غزة وعموم الأراضي المحتلة".
وشدد الخبير العسكري، على أن "دخول أو انضمام أي دولة عربية للتحالف الذي تدعو له واشنطن والكيان الصهيوني في البحر الأحمر، يعتبر كارثة لم تحدث في التاريخ العربي على الإطلاق، وبالتالي فإن مشاركة أي دولة عربية في التحالف الأمريكي، ستصبح كل مرافقها الاقتصادية والاستراتيجية هدفا مشروعا لنا، وسوف تتحول الحرب إلى حرب إقليمية كبيرة جدا وحتى في داخل السعودية".
أمس, 16:18 GMT
وأوضح أحد المسؤولين للصحيفة: "نقل البنتاغون، في الأيام الأخيرة، مجموعة حاملات طائرات ضاربة بقيادة حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور من الخليج الفارسي (العربي) إلى خليج عدن قبالة سواحل اليمن لدعم رد أمريكي محتمل على هجمات أنصار الله".
وأشار أحد المسؤولين، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، للصحيفة، إلى أن الجيش الأمريكي أتاح للقادة الفرصة "لضرب أنصار الله".
وذكرت بوابة "منطقة الحرب"، في وقت سابق، نقلا عن مسؤول في البنتاغون لم يذكر اسمه، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال زيارته للشرق الأوسط، سيعلن عن إطلاق عملية تضم قوات دولية لمكافحة تهديدات "أنصار الله" على خلفية الهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
أمس, 19:17 GMT
وأعلن البنتاغون، يوم أمس السبت، أن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر أسقطت 14 طائرة دون طيار أُطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها "أنصار الله".