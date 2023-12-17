شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يصل الكويت لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل الشيخ نواف الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مطار دولة الكويت الأميري مساء اليوم الأحد، نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، ونبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان في استقبالهما على أرض المطار أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح ولفيف من أسرة الصباح ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح ووزير خارجية الكويت الشيخ سالم الصباح وكبار رجال الدولة بالكويت.

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