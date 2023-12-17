شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عسكريين سوريين فى هجوم إسرائيلى على ريف دمشق والجولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عسكريان بجروح جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطا عدة بريف دمشق مساء اليوم الأحد.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الانباء السورية سانا : "حوالي الساعة 22.05 مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها".

وأضاف المصدر: "أدى العدوان الإسرائيلي إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".