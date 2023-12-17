الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".

وأعلنت الدفاع السورية في بيان "إصابة عسكريين سوريين اثنين إثر قصف إسرائيلي استهدف ريف دمشق".

وأوضح التلفزيون السوري الرسمي أن "عدوانا إسرائيليا يستهدف محيط العاصمة دمشق ووسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ العدوان وتسقط بعضها".

وحصلت "الخليج 365" على معلومات تفيد بتصدي الدفاعات الجوية السورية، لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.

وأضاف مراسل "الخليج 365" في دمشق، أن الدفاعات الجوية السورية نجحت في التصدي لموجتين متتاليتين من الصواريخ الإسرائيلية في محيط العاصمة، وبعد نحو ربع ساعة من العدوان الأول، عاودت الدفاعات الجوية السورية التصدي لموجة ثانية من الصواريخ الإسرائيلية التي حاولت الوصول إلى بعض الأهداف في محيط دمشق.