أردوغان: تركيا تستخدم كل الآليات لمحاسبة السلطات الإسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - وألقى أردوغان كلمة في الحفل المعروف بـ" ليلة العرس" إحياء للذكرى الـ750 لوفاة المفكر والفيلسوف الكبير جلال الدين الرومي، متحدثا عن ضرورة إيقاف الحرب في غزة بأسرع وقت وملاحقة المسؤولين عن الأحداث المروعة التي شهدها العالم أجمع.

وأكد أردوغان: "نحن لا نتردد في استخدام جميع الآليات المتاحة لمحاسبة القادة الإسرائيليين أمام القانون والتاريخ، على خطى مولانا (جلال الدين الرومي)، سنواصل دعم المظلومين والضحايا، بغض النظر عن دينهم وأصلهم ولون بشرتهم وهويتهم".

وصرح الرئيس التركي أردوغان، في وقت سابق، عبر اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أنه "من المهم وقف إسرائيل في أسرع وقت ممكن، ومواصلة الخطوات المتخذة لضمان وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة".

وأضاف أنه "من الضروري تنفيذ القرارات التي اتخذت في القمة المشتركة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية".

كما أكد أردوغان لابن زايد في اتصاله معه، "ضرورة استمرار المبادرات التي من شأنها زيادة دعم المجتمع الدولي لفلسطين من أجل ضمان السلام في المنطقة".

وبحث الزعيمان أيضا جهود تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.