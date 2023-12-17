أردوغان: تركيا تستخدم كل الآليات لمحاسبة السلطات الإسرائيلية

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دبي - محمود عبدالرازق - وألقى أردوغان كلمة في الحفل المعروف بـ" ليلة العرس" إحياء للذكرى الـ750 لوفاة المفكر والفيلسوف الكبير جلال الدين الرومي، متحدثا عن ضرورة إيقاف الحرب في غزة بأسرع وقت وملاحقة المسؤولين عن الأحداث المروعة التي شهدها العالم أجمع.
وأكد أردوغان: "نحن لا نتردد في استخدام جميع الآليات المتاحة لمحاسبة القادة الإسرائيليين أمام القانون والتاريخ، على خطى مولانا (جلال الدين الرومي)، سنواصل دعم المظلومين والضحايا، بغض النظر عن دينهم وأصلهم ولون بشرتهم وهويتهم".
وأضاف أنه "من الضروري تنفيذ القرارات التي اتخذت في القمة المشتركة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية".
كما أكد أردوغان لابن زايد في اتصاله معه، "ضرورة استمرار المبادرات التي من شأنها زيادة دعم المجتمع الدولي لفلسطين من أجل ضمان السلام في المنطقة".
وبحث الزعيمان أيضا جهود تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.