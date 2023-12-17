شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: ضرورة حماية المهاجرين من الممارسات العنصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت جامعة الدول العربية، ضرورة حماية المهاجرين من الممارسات العنصرية، ودعت -في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر- إلى ضرورة مراعاة حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين.

وأشارت إلى أهمية ذلك لتحقيق التماسك الاجتماعي وتعزيز إسهامات المهاجرين في دول المنشأ والمقصد.

وشددت على ضرورة الاهتمام بالتواصل بين المهاجرين وأوطانهم الأصلية، وأهمية الحفاظ على هوية أبناء المهاجرين العرب وثقافتهم الأصلية.

أهمية الهجرة الدولية

وأوضحت الجامعة أن الإندماج في مجتمعات المهجر لا يعني الانصهار وفقدان الهوية.

وأشارت إلى أهمية الهجرة الدولية للمجتمع الذي خرجت منه والمجتمع الذي انتهت إليه على حدٍ سواء، وعلى الدور الإيجابي الذي يمكن للهجرة أن تلعبه في عملية التنمية وجلب المنافع للدول الفقيرة والغنية.

وقالت الجامعة العربية في بيانها إن الهجرة ساعدت عبر العصور على تدعيم النمو الاقتصادي العالمي، وأسهمت في تطور الدول والمجتمعات، كما أغنت العديد من الثقافات والحضارات، وكان المهاجرون ضمن أعضاء المجتمع الفاعلين والمؤثرين.