الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي في الكويت للتعزية بوفاة الشيخ نواف الصباح

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد، إلى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفق ما نقلته وكالة "واس".

ووصل ولي العهد السعودي إلى الكويت، وكان في استقباله أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وأعلنت الكويت، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للبلاد، خلفا للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفقا لما ذكر التلفزيون الرسمي.

وأمس السبت، صدر التوجيه الملكي في السعودية بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد صلاة الظهر، اليوم الأحد.

وكان الديوان الملكي قد أصدر بياناً عن تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين وولي العهد عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ نواف الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.

وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن عبر التلفزيون الرسمي، ظهر أمس السبت، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح عن عمر ناهز 86 عاما، وذلك بعد ما يزيد قليلا عن 3 سنوات من توليه السلطة في البلاد.