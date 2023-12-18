شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس ومبعوث الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج يصلان الكويت لتقديم العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مطار الكويت الأميري مساء اليوم الأحد الرئيس التونسي قيس سعيد والوفد الرسمي المرافق له لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .

كما وصل إلى مطار الكويت المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو د لتقديم واجب العزاء .

وكان في استقبال الرئيس التونسي والمبعوث الأوروبي بالمطار، أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح ولفيف من أسرة الصباح وكبار رجال الدولة بالكويت .

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