8 جرحى بقصف "للنصرة" على أحياء نبل والزهراء بريف حلب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" في حلب إن مسلحو النصرة المتمركزين بمدينة دارة عزة بريف حلب الغربي أطلقوا قذائف صاروخية على بلدتي نبل والزهراء شمال غرب حلب ما أدى إلى إصابة 8 مدنيين بحصيلة أولية

أمس, 13:59 GMT

وأضاف المراسل أن عدد من الإصابات تم نقلها لمدينة حلب تلتقي العلاج، فيما ردت وحدات من الجيش السوري عبر سلاحي المدفعية والصواريخ واستهدفت مواقع ومنصات لإطلاق الصواريخ بمحيط دارة عزة.

يذكر أنه في السابع من الشهر الجاري، قُتل 8 مسلحين من جنسيات أسيوية وأصيب آخرون، خلال هجوم عنيف شنه مسلحو "هيئة تحرير الشام"، على نقاط للجيش السوري في محور ريف حلب الغربي.

وقال مراسل "الخليج 365" في سوريا: "أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة على جبهة ريف حلب الغربي، وتحديدًا على محور الفوج 46، محاولة تقدم لمجموعة مسلحة من تنظيم "جبهة النصرة" باتجاه أحد مواقع الجيش السوري مستغلة سوء الأحوال الجوية".

ووفقا للمراسل، فإن المعاينة البصرية لملامح قتلى الهجوم، تشير إلى جنسياتهم الآسيوية، وأضاف: "كمين متقدم للجيش السوري رصد حركة المجموعة، لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل 8 مسلحين من المهاجمين على الأقل، وإصابة آخرين، دون تغير بخارطة السيطرة".