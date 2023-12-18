شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي يقدم العزاء فى وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل، إلى دولة الكويت، مساء الأحد، ممثل الرئيس الأمريكي وزير الدفاع لويد جيمس أوستن، والوفد المرافق له، لتقديم واجب العزاء في وفاه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كان في استقبال الوفد الأمريكي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح.