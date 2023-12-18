سياسي عراقي: مؤشرات التصويت الأولي للقطاعات الأمنية والعسكرية في الانتخابات المحلية "تدعو للقلق"

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وتابع النايل: "لم تكن نسبة الإقبال الضعيفة هى المؤشر الوحيد على ما قد يكون سمة تلك الانتخابات، بل كانت هناك نسبة كبيرة من الأوراق الباطلة، التي تعمد أصحابها إبطالها بالتصويت على أكثر من كيان سياسي ومرشح، ما يؤكد عدم قناعة الجهاز العسكري في العملية السياسية والانتخابية، ومن جهة أخرى فإن ولاءات الأطراف العسكرية لبعض الجهات السياسية والمليشيات المسلحة يؤكد عدم استقلاليتها ومهنيتها، و يفترض أن لا يشارك الجهاز العسكري في الانتخابات ولا الترشيح ليحافظ على استقلاله بالكامل، لأن خطورة أن يفقد الجهاز العسكري والأمني ثقة الشعب باستقلاله سينعكس على الحاضنة الشعبية بين التأييد والرفض لهم".
30 أكتوبر, 11:19 GMT
وأشار النايل إلى أنه بعد عمليات التدقيق والفحص والحصول على الأوراق الرسمية تبين أن هناك فرق شاسع بين إعلان المفوضية لأرقام المشاركين، وبين أوراق الصناديق الإلكترونية التي تم استلامها بنهاية إغلاق التصويت من المحطات، وتمكن فريق مستقل عراقي من إظهار هذه الفروقات، حيث أن نسبة التصويت مع الأوراق الباطلة بلغت 41 في المئة والمفوضية أعلنت ما يزيد عن 63 في المئة، وهو أفقد ثقة العراقيين بالاقتراع العام الذي يسمح لـ 16 مليون عراقي بالمشاركة.
29 سبتمبر, 06:12 GMT
وأوضح عضو الميثاق الوطني، قبل بدأ الانتخابات تم الإعلان بأن هناك 4 مليون ممن يحق لهم التصويت امتنعوا مقدما عن تحديث بطاقاتهم الانتخابية، مما جعلهم مقاطعين منذ الوهلة الأولى، فضلا عن أن المفوضية تتكلم عن عشرات الآلاف من البطاقات التي لم يستلمها أصحابها إلى الآن، وتهديد بعض الأجنحة المسلحة لبعض المناطق بانتخاب قوائم معينة وإلا سيتم طردهم من مناطقهم ليعيشوا بمخيمات النزوح مما سيدفع الأهالي بعدم الخروج للانتخابات.
واختتم النايل بالقول: تلك الصراعات داخل كلا المعسكرين الشيعي والسني ينذر بتفجير الأوضاع واستخدام السلطة لتصفية الخصوم والمنافسين بين تقدم بزعامة الحلبوسي وبين حسم والكتل الأخرى بزعامة جمال الكربولي، وهو ذاته سينعكس في كركوك بين الكتل الكردية، بينها الديمقراطي بزعامة البارزاني، وبافل طالباني وبين الكتل العربية والتركمانية هناك، مما يؤكد أننا أمام فجوة كبيرة هذه المرة بين الشعب والأطراف السياسية.
14 ديسمبر, 11:07 GMT
ومن المقرر أن يبدأ التصويت العام، اليوم الاثنين الموافق 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في وقت انتهت فيه فترة الدعاية الانتخابية تماما، والتي بدأت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أي قبل 45 يومًا.
ويفترض أن تتعامل مفوضية الانتخابات العراقية مع أي دعاية انتخابية، خلال فترة الصمت الانتخابي، معاملة الخرق للدعاية الانتخابية، والمفترض أن تكون عقوبتها متروكة لتقديرات مجلس المفوضين، وهو ما أكدته تلك المفوضية.
8 ديسمبر, 14:28 GMT
ويتكون مجلس المحافظة في العراق من 12 مقعدًا يضاف إليها مقعد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على المليون نسمة، حسب إحصائية وزارة التخطيط العراقية لعام 2019، وإجمالي عدد المقاعد بحسب عدد السكان 275 مقعدًا وبواقع 203 للرجال و72 مقعدا للنساء، فضلًا عن 10 مقاعد للمكونات، وبالتالي يبلغ إجمالي عدد المقاعد الكلية 285 مقعدا.
وكانت الحكومة العراقية، قد حددت يوم 18 ديسمبر الجاري، موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
ويفترض أن تكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق، منذ أبريل/ نيسان 2013، ووقتها تصدّرت النتائج القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.