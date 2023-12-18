شكرا لقرائتكم خبر عن دخول مساعدات لغزة من معبر كرم أبو سالم لأول مرة منذ بدء الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون إنه تم فتح معبر كرم أبو سالم بين مصر وقطاع غزة، اليوم الأحد، أمام شاحنات المساعدات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، في خطوة تهدف إلى زيادة شحنات الغذاء والأدوية التي تصل إلى القطاع.

وكان المعبر قد أغلق بعد هجوم السابع من أكتوبر ولم يكن يسمح بتسليم المساعدات سوى عبر معبر رفح على الحدود مع مصر.

وتدهور الوضع الإنساني في غزة مع تشديد الاحتلال الإسرائيلي حملتها العسكرية في القطاع المحاصر مع تحذير الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى من نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية.

ومعبر كرم أبو سالم الذي يقع على الحدود بين مصر وغزة يمثل إحدى نقاط العبور الرئيسية للبضائع المتجهة إلى قطاع غزة والمغادرة منه، إذ يسمح بعبور الشاحنات بصورة أسرع بكثير من معبر رفح المخصص للمسافرين بالأساس والذي يبعد بضعة كيلومترات.

ووافق الاحتلال على دخول المساعدات الأسبوع الماضي. وذكرت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق، وهي فرع للجيش ينسق المساعدات الإنسانية مع الأراضي الفلسطينية، في بيان "بدءا من اليوم، ستخضع شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة لفحوصات أمنية وستنقل مباشرة إلى غزة عبر كرم أبو سالم، التزاما باتفاقنا مع الولايات المتحدة".

وقال مصدران في الهلال الأحمر المصري لرويترز إن الشاحنات بدأت الدخول اليوم الأحد عبر معبر كرم أبو سالم في طريقها إلى غزة. وقال أحدهما إن عدد الشاحنات 79.