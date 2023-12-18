شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة جديدة للاحتلال.. 30 شهيدًا وعشرات المفقودين في قصف جباليا البلد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أكثر من 30 فلسطينيًا وأصيب العشرات، مساء الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية وطبية، بأن 30 مواطنا استشهدوا، وأصيب العشرات، إضافة لعشرات المفقودين بعد قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يعود لعائلتي البرش وعلوان في جباليا البلد، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "وفا".

كما استشهد 8 مواطنين على الأقل، بينهم طفلان وسيدة، وأصيب العشرات، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة القطشان بمحيط مسجد النور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

الطيران الحربي للاحتلال

وأكدت الوكالة استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات بعد قصف الطيران الحربي منزلا يعود لعائلة أبو غرقود غرب مخيم النصيرات.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي وسط وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة اللوح بمنطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.

في حين قصف الطيران الحربي للاحتلال عدة مناطق في مخيم المغازي، ومنزلا لعائلة الجدبة في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال مدينة غزة.