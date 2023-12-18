شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تصف اقتحام وزير إسرائيلي للضفة الغربية بـ "إرهاب دولة مُنظم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، /الأحد/ بأشد العبارات اقتحام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش للضفة الغربية المحتلة وأراضي المواطنين التي أقيمت عليها مستوطنة "بسجوت" بالقرب من مدينة البيرة، وكذلك التصريحات والمواقف العنصرية الاستعمارية التي أطلقها، بما في ذلك الهجوم على السلطة الوطنية الفلسطينية وكيل الاتهامات لها، في محاولة لإخفاء مخططاته وأيدلوجيته الظلامية الداعمة للاستيطان وغلاة المستوطنين الإرهابيين.

واعتبرت الوزارة -في بيان صحفي- هذا الاقتحام عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني يكشف أطماع ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تقوم على تسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي وتعميق الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة والتنكيل بالمواطنين، كما أنه تشجيع علني لميليشيات المستعمرين المسلحة لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، لوقف حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وتغول اليمين الإسرائيلي المتطرف وأتباعه من المستوطنين المتطرفين على المدنيين الفلسطينيين، كما طالبت بسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التصعيد الحاصل في إرهاب الدولة المنظم.