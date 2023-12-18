شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يطالب 3 دبلوماسيين تشاديين بمغادرة البلاد خلال 72ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب السودان 3 دبلوماسيين في سفارة تشاد بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية يوم الأحد في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا): "أخطرت وزارة خارجية جمهورية السودان وزارة الخارجية التشادية بقرار السودان إعلان 3 عاملين دبلوماسين بسفارة تشاد في السودان أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وبالتالي عليهم مغادرة البلاد خلال مدة أقصاها 72 ساعة.

المعاملة بالمثل

وأضاف البيان، أن ذلك يأتي استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، على خلفية إعلان تشاد 4 دبلوماسيين سودانيين في سفارة السودان في إنجمينا أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد، وفقًا لصحيفة "الراكوبة" السودانية.

والمستبعدون التشاديون هم: هم إدريس يوسف عمر نائب رئيس بعثة تشاد لدى السودان، والعقيد نصر الدين محمدين روقي الملحق العسكري، ومحمد طاهر ترجوك الملحق الفني.