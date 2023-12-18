شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقتحم حوسان في بيت لحم.. وخارجية فلسطين تطلع فرنسا على أوضاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية حوسان، غرب بيت لحم .

وأفادت مصادر محلية لمراسلنا، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في المنطقة الغربية منها، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها .

من ناحية أخرى، أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الأحد، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على الأوضاع الكارثية في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء، وكذلك ما يتعرض له شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من انتهاكات مستمرة للاحتلال ومستعمريه.

وأكد الوزير المالكي، خلال لقائه الوزيرة كولونا، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أن الأولوية الآن هي تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية لجميع المواطنين في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه دون أي شروط أو قيود من الاحتلال، والعمل بشكل عاجل من أجل إعادة المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة لكي تتمكن المستشفيات من القيام بعملها وتعود محطات تحلية المياه والآبار للعمل، لكي يتمكن المواطنون من الحصول على مياه نظيفة.

وأضاف أنه في ظل استهداف الاحتلال لمعظم المستشفيات في قطاع غزة وإخراجها عن العمل، ومن بقي منها لا يمكنها القيام بواجباتها لافتقارها ليس فقط للكهرباء والوقود فقط، وإنما أيضا للمستلزمات الطبية، يجب العمل على حث جميع الدول لإنشاء مستشفيات ميدانية داخل قطاع غزة، خاصة في شماله، مثمنا في هذا الإطار موقف فرنسا بإقامة مستشفى ميداني من خلال السفينة التي وصلت مؤخرا.