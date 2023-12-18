شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلًا جرائمه.. الاحتلال يقصف مجمعًا طبيًا في خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون الليلة الماضية، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن فلسطينية مصابة كانت تتلقى العلاج عندما استهدفت مدفعية الاحتلال أحد مباني مجمع ناصر الطبي، ما أدى إلى استشهادها وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، بجروح.

مجزرة في جباليا

استشهد أكثر من 30 فلسطينيًا وأصيب العشرات مساء الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية وطبية، أن 30 مواطنًا استشهدوا وأصيب العشرات، إضافة إلى عشرات المفقودين بعد قصف طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا في جباليا البلد، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "وفا".

كما استشهد 8 مواطنين على الأقل، بينهم طفلان وسيدة، وأصيب العشرات، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا بمحيط مسجد النور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

لقاء وزيرة الخارجية الفرنسية

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية يوم الأحد، وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التي تزور رام الله حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث ضرورة فتح المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الإغاثية.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اللقاء على أهمية ضغط فرنسا والدفع باتجاه وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضرورة فتح جميع المعابر مع القطاع لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود خاصة لمناطق شمال القطاع، وإعادة الكهرباء والمياه.