استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال شرق الضفة الغربية

القاهرة - سامية سيد - استشهد طفل فلسطيني، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم "الفارعة" جنوب محافظة "طوباس" الواقعة شمال شرق الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مُقتضب، باستشهاد الطفل راشد حبيب العايدي (17 عامًا)، مُتأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال في الصدر.

وتندلع حاليًا مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم "الفارعة"، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه.