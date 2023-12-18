شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الطائرة السعودية الـ 32 لدعم الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 32 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.