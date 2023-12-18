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مغادرة الطائرة السعودية الـ 32 لدعم الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 32 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الطائرة الإغاثية تحمل على متنها مواد طبية تزن 16 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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