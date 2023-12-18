البحرية الملكية البريطانية: وقوع انفجار قرب سفينة في البحر الأحمر

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية (UKMTO)، لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات تحقق حاليًا في الأمر.
أمس, 15:26 GMT
وأوضح أحد المسؤولين للصحيفة: "نقل البنتاغون، في الأيام الأخيرة، مجموعة حاملات طائرات ضاربة بقيادة حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور من الخليج الفارسي (العربي) إلى خليج عدن قبالة سواحل اليمن، لدعم رد أمريكي محتمل على هجمات أنصار الله".
وأشار أحد المسؤولين، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، للصحيفة، إلى أن الجيش الأمريكي أتاح للقادة الفرصة "لضرب أنصار الله".
وأوضحت بوابة "سيمافور"، نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن البنتاغون يدرس إمكانية ضرب أهداف عسكرية لجماعة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، ردًا على الهجمات المتزايدة على السفن في البحر الأحمر.
وذكرت بوابة "منطقة الحرب"، في وقت سابق، نقلا عن مسؤول في البنتاغون لم يذكر اسمه، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال زيارته للشرق الأوسط، سيعلن عن إطلاق عملية تضم قوات دولية لمكافحة تهديدات "أنصار الله" على خلفية الهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
أمس, 17:08 GMT
أكدت "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، أن "اليمن ينتظر تشكيل أقذر تحالف عرفه التاريخ لخوض أشرف معركة عرفها التاريخ".
وسأل القيادي اليمني: "كيف سيُنظر إلى الدول التي سارعت لتشكيل تحالف دولي ضد اليمن لحماية مرتكبي جرائم الإبادة الإسرائيلية؟، وكيف سينظر لليمن الذي تحرك بإرادة رسمية وشعبية لوقف الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني؟".