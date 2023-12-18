تقرير: مسودة اتفاق إنهاء الحرب في اليمن جاهزة للتوقيع وضغوط أمريكية على السعودية للتأجيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن مسؤولون أمريكيون، أخيرًا، عن قرب الإعلان عن تحالف دولي بحري لمواجهة الهجمات التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية على السفن في البحر الأحمر.

وأعلنت "أنصار الله" استهداف أي سفينة متجهة إلى إسرائيل، وذلك تضامنا مع غزة ولحث تل أبيب على وقف الحرب، ما دفع العديد من كبريات شركات الشحن إلى وقف رحلات سفنها عبر البحر الأحمر، والمرور بدلا عن ذلك عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الاثنين: "تمرّ السعودية في مرحلة اختبار صعب بين خيارين كلاهما مرّ. فإما أن تخرج من المستنقع اليمني وفق خارطة طريق متفق عليها مع صنعاء، وإما أن تخضع للإملاءات الأميركية وتنخرط في التحالف البحري الدولي، وهذا يعني بقاءها عرضة للابتزاز".

أمس, 19:03 GMT

وأضافت الصحيفة المقربة من "حزب الله" أن "المؤشرات تفيد بأن المملكة، رغم تعرّضها لضغوط أميركية، ماضية في مسار السلام بالاستفادة من التجارب السابقة. وهي تعمل على صدّ دعاة الحرب ووكلاء المشاريع الخارجية التي تسعى لإبقاء المنطقة مشتعلة، وتسعى حتى هذه اللحظة للإسراع في إنجاز ملفات الاتفاق للتوقيع عليه، تجنبًا للمزيد من عرقلة الإماراتيين أو الوكلاء المحليين".

ونقلت الصحيفة، عن مصدرين مطلعين في صنعاء والرياض، أن "اتفاق السلام جاهز للتوقيع وأن الطرفين وضعا ملاحظاتهما الأخيرة عليه. وقد سُلّمت النسخة المنقّحة إلى مبعوث الأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، لأن التوقيع سيكون برعاية الأمم المتحدة".

وبحسب المصادر، فإن غروندبرغ، شرع بالفعل في إجراءات التنسيق للترتيبات والمراسم البرتوكولية الخاصة بتوقيع اتفاق خارطة السلام، بما فيها تحديد مكان وزمان التوقيع، في أقرب وقت ممكن، وإن كان الاتفاق في سباق مع تصاعد التوتر في البحر الأحمر وباب المندب.

ولم يتم بعد تحديد مكان التوقيع، وبحسب التقرير، فإن "الكرة في ملعب الرياض التي تتعرّض لضغوط أمريكية لتأخير التوقيع والدخول في تحالف حربي ضد اليمن في البحر الأحمر".

30 سبتمبر, 00:15 GMT

وأضافت المصادر: "المملكة لا تزال تتحايل على تلك الضغوط حتى اللحظة. ومن المفترض، في حال صمدت أمامها، أن يُوقّع الاتفاق قبل نهاية السنة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها: "ترتيبات التوقيع على اتفاق السلام في اليمن تأجّلت بشكل مفاجئ بعد أن تم تحديدها الأسبوع الجاري، بضغوط أميركية على المبعوث الأممي (...) هناك تأييد روسي وسعودي وعماني لتوقيع الاتفاق بعد أن سلّمت الأمم المتحدة أطراف الصراع اليمنية نسخة من صيغة الاتفاق الذي سيجري التوقيع عليه في مسقط، إلا أن واشنطن تعمل على مقايضة تعديل موقفها بوقف صنعاء هجماتها على إسرائيل".

أما عن تفاصيل الاتفاق نفسه، فقالت المصادر إنه مقسم إلى ثلاث مراحل و"يستجيب في مرحلته الأولى لمطلب صنعاء القديم بخصوص الملف الإنساني، وينهي الحصار المفروض على البلد، ويلحظ أيضًا آلية توافقية ترضي الطرفين بشأن تسليم رواتب موظفي الدولة في عموم المحافظات اليمنية، وكذلك تصدير النفط المتوقف حاليًا بقرار من حكومة صنعاء".

وقال التقرير إنه في حين ترى السعودية أن الوقت الحالي مثالي لها للانتهاء من عبء الحرب، لأن أنظار العالم بأكمله منصرفة إلى الحرب على غزة، فإن ثمة أطراف يمنية قريبة من الإمارات تسعى لعرقلته، دون مزيد من التوضيح.

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.