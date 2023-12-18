شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزير خارجية الصومال وتوقعات بأن يُرشح لمنصب رئيس ولاية بونتلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أبشر عمر جامع، استقالته من منصبه، اليوم الاثنين، قائلا إنه خدم البلاد والشعب بأفضل طريقة ممكنة.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، عن جامع قوله "قررت اليوم، الاستقالة من منصب وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، حيث خدمت وطني بأمانة، وأفضل طريقة ممكنة". وذكرت الوكالة الصومالية، أنه من المتوقع أن يُرشح أبشير عمر جامع لمنصب رئيس ولاية بونتلاند الإقليمية، الذي سيتم انتخابه في 8 يناير 2024.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز