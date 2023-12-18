شكرا لقرائتكم خبر عن محمد اشتية: ندعو المجتمع الدولى للتحرك الفورى لإعلان دولة فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إنه على العالم وضع برنامج زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، متابعا: "ندعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإعلان دولة فلسطينية والأولوية الحالية وقف الحرب في غزة والضفة الغربية"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية، ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.