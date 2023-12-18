مصر تتابع تقارير عالمية بشأن متحور جديد لكورونا يصيب الحاصلين على التطعيمات

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر المتحدث باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، في بيان رسمي، إنها "تتابع التقارير الواردة من المنظمة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي، ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم، عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام "أوميكرون" والذي تمت تسميته بالمتحور "JN.1".

وتابع أنه "طبقا للتقرير الصادر عن "منظمة الصحة العالمية"، فقد بلغت نسبة انتشار المتحور 2.86.BA وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك "1.JN"، نحو 37% من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، في حين كانت أكثر من نصفها من المتحور الجديد".

وواصل عبد الغفار: "يُعتقد أن المتحور "1.JN" ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تم استخدامها قبل العام 2023، ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد".

4 سبتمبر, 20:50 GMT

ولفت في البيان إلى أن "معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، كما لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة ومختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور "أوميكرون" للأشخاص المصابين بهذا المتحور".

وأشار إلى أن "المخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير، بما في ذلك فرعه "JN.1"، ما تزال منخفضة".

13 أغسطس, 12:13 GMT

ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، في بيانه، "التطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة السيئة التهوية"، كإجراءات وقائية من متحور فيروس "كورونا" الجديد.

وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية رصد حالات إصابة بفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون "EG-5.2"، وقالت إن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة يتم الشفاء بعدها.

كما قالت الصحة المصرية إنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس "كورونا" بصفة عامة، باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.