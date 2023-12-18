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أمير الكويت يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الأربعاء المقبل

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القاهرة - سامية سيد - وأشارت صحيفة الجريدة الكويتية اليوم الاثنين، إلى أن الأمير سوف يؤدي اليمين الدستورية وفقا للمادة 60 من الدستور الكويتي أمام مجلس الأمة في تمام الساعة العاشرة صباح بعد غد الأربعاء.


وكان مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح نادي بتولي الأمير مشعل الصباح أميرا للكويت أول أمس السبت وذلك بعد إعلان وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الصباح.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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